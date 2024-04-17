تحرير 13 محضراً تموينية لأصحاب المحال التجارية ببلطيم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا مخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، " 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و 4 محاضر نظافة، و 4 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم اعلان سعر" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، علي المخابر والأسواق ومنافذ السلع، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.