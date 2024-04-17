إيتيدا تكشف أكثر الوظائف طلبا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد في مصر

أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، تقريرًا إحصائيًا بأكثر الوظائف طلبًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد في مصر استنادًا إلى احتياجات شركات التكنولوجيا الحالية وتحليل نتائج أحدث جولتين للتوظيف التي نظمتها الهيئة بمشاركة نحو 125 شركة محلية وعالمية، خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مارس 2024.

ووفقًا لتحليل بيانات نحو 3200 وظيفة متاحة بشركات تكنولوجيا المعلومات، تصدرت وظائف تطوير البرمجيات (على رأسها Full Stack Developers وSoftware Testers وتخصصات في مجالات الحوسبة السحابية) القائمة بنسبة تجاوزت 58%، تلتها وظائف إدارة تكنولوجيا المعلومات (أبرزها استشاري برامج SAP ومديري المشروعات) بنسبة 9%، ثم وظائف في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بنفس النسبة.

وكشف التقرير عن أن الوظائف التخصصية في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (من ضمنها مهندسي الشبكات والنظم والدعم الفني) جاءت بنسبة تجاوزت 7.5%، ثم وظائف أمن المعلومات بنسبة حوالي 4.4%، ثم وظائف تحليل البيانات بنسبة 3.7%، ومجال الفنون الرقمية (اختصاصات تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX) بنسبة 3.2%، في حين بلغت نسبة الوظائف المعروضة في مجال هندسة الاتصالات 2.4%، وفي مجالات البحوث والتطوير قُدرت الوظائف بنسبة 1.15%.

من ناحية أخرى، كشف تحليل البيانات الخاصة بالوظائف المطلوبة في مجال خدمات التعهيد عن أن اللغة الإنجليزية كانت الأكثر طلبًا في مراكز الاتصال وخدمات الأعمال الدولية، حيث تخطت نسبة الوظائف التي تتطلب إتقان اللغة الإنجليزية حاجز 49%، تلتها الوظائف باللغة الألمانية بـنسبة 23%، ثم اللغة الفرنسية بـنسبة 14%، وأخيرًا اللغة الإيطالية بـنسبة 13% من إجمالي الوظائف المطلوبة.

كان المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" قد أكد في كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى التوظيفي السنوي الثالث عشر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري هو قطاع غني قادر على خلق المزيد من فرص العمل والتي تُعد مؤشر رئيسي على التنمية لذلك تحرص الهيئة على تنظيم ملتقيات التوظيف بهدف ربط وتشبيك شباب الخريجين والمتخصصين بفرص العمل المتاحة بالشركات العاملة في القطاع.

وأضاف أن مضاعفة الصادرات الرقمية هدف استراتيجي في خطط عمل الهيئة، مشيرًا إلى أن صناعة التعهيد في مصر حققت نموًا قويًا بلغ نسبة 54% العام الماضي مدفوعًا بدخول شركات عالمية واستثمارات أجنبية جديدة وتوسع الاستثمارات الموجودة بالفعل من الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري.

وأكد الظاهر أن تنوع وزيادة عدد الشركات المشاركة في ملتقيات التوظيف التي تنظمها الهيئة يعكس ازدهار صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنوع مجالات التصدير، مضيفًا أن العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات لا يقتصر على خريجي كليات الهندسة والحاسبات ولكن يتسع أيضًا ليشمل خريجي كافة الكليات بمختلف تخصصاتهم مما يعكس نمو القطاع وقدرته على التوسع إلى آفاق أرحب.

جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" تستهدف من خلال تلك الملتقيات تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بالشركات العاملة بالقطاع كما تعمل على رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.