السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بخطف شخص وسرقته بالإكراه فى الجيزة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة اثنين آخرين، وذلك فى اتهامهم باستدراج شخص يحمل جنسية إحدى الدول لسرقته بالإكراه بالجيزة.

وجاء بأوراق القضية.. أن المتهمون "ع.ع" محبوس، 21 سنة، سائق ، و"ر . ب" محبوس، 42 سنة، مالك حانوت، و"م .ع" هارب ،36 سنة ، و"ع. م" هارب ، 42 سنة، خطفوا بالتحايل المجنى عليه " ث . ب" يحمل جنسية إحدى الدول.

وكشفت التحقيقات.. بأن المتهم الثالث استدرجه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" لمكان الواقعة بزعم تغيير العملة، قاصدين من ذلك ابعاده عن أعين ذويه تسهيلا لسرقته بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهال عليه المتهمان الثالث والرابع ضربا لبث الرعب فى نفسه، ابان تواجد المتهمان الأول و الثاني بمسرح الجريمة للشد من اذرهما ، فانصاع لهم خشية من بطشهم، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.