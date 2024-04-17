مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انقلاب «موتوسيكل» بالفيوم

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران - منذ قليل - في حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، بطريق قرية سيلا بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً مأمور مركز شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانقلاب دراجة بخارية بطريق سيلا الزراعي بالفيوم، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وانتقل ضباط مركز شرطة أول الفيوم وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على الدراجه فانقلب في نهر الطريق.

جرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته.