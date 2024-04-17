وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي أبو زعبل للكيماويات وهليوبوليس للصناعات الكيماوية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة “مصنع 18 الحربي” التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وذلك للوقوف على انتظام سير العمل بها.

وتفقد خطوط الإنتاج بالشركة “مصنع 18 الحربي” والتي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات العسكرية من المواد الدافعة للذخائر وأخرى للمحركات الصاروخية، كما تقوم الشركة بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز الحبيبى الذى يستخدم فى صناعة الأحبار، النيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات، المفرقعات المستخدمة في أعمال التفجير بمشروعات التعمير وشق الطرق، فالشركة تضم مجمعين صناعيين بإجمالى (30 مصنع) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة وتمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية تمكّنها من إجراء التحاليل والاختبارات (الكيميائية ــ الفيزيائية ــ الميكانيكية ــ والتصوير الإشعاعي) لجميع الخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك المنتج النهائى.

عقب ذلك تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية “مصنع 81 الحربي” والتي تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (الصناعات المطاطية بأنواعها، البويات، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم).

وقد تابع الوزير "محمد صلاح" خلال تفقد شركتيّ "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" و"هليوبوليس للصناعات الكيماوية" مدى إلتزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وإلتزامهم بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً على حرص الوزارة لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وتعرّف الوزير من أطقم العمل بالشركتين على أبرز المعلومات والبيانات المتعلقة بمعدلات الإنتاج والأداء بكلا الشركتين خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بهما.

وحرص الوزير على الحديث عن قُرب مع العاملين بشركتيّ "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" و"هليوبوليس للصناعات الكيماوية" لإستطلاع الأحوال المهنية والمعيشية لهم وتعرّف خلال حديثه معهم على مقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.

وشدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لانهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.

ومن جانبه قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر أن خلال الجولة أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات لمصنعي (18 و81 الحربيين) على رأسها ضرورة مكافأة العاملين المتميزين في أداء عملهم مع محاسبة المقصرين إلى جانب السعي الدائم لتطوير منتجات الشركتين باستخدام أحدث تكنولوجيات التصنيع ووجّه بتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركتين والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وكذا أهمية الحرص على التخلص من المخلفات بصفة دورية، ووجوب الإلتزام بإتباع أساليب التخزين السليمة للأصناف والمواد بالمخازن وذلك للحيلولة دون تراكمها خارج خلايا التخزين المناسبة وضمان عدم تعرضها للتلف بما يؤمّن عمل الشركات التابعة وكفالة التشغيل الآمن لها في الوقت الحالي والمستقبلي.