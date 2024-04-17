ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30461 طن تشمل : 1800 طن علف بنجر و 850 طن يوريا و 2540 طن كسب فول صويا و 2584 طن رمل و و 10037 طن كلينكر صب و 12650 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49917 طن تشمل : 26783 طن قمح و 673 طن مولاس و 610 طن خشب زان و 10802 طن خردة و 8128 طن حديد و 2921 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1075 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3860 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52241 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181615 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2433 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5730 شاحنة .

ويستعد ميناء دمياط خلال الشهور القليلة القادمة لحركة تطوير مكبرة حيث اعلن اللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط عن خارطة التطوير في ميناء دمياط بعد ان الاتفاق مع اللواء كامل الوزير وزير النقل عبر تطوير منظومة النقل البحري والتي تتضمن تطوير ميناء دمياط وإنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري .

محطة متعددة الأغراض

وبدأ اللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء دميلط انه يبدأ تحديث وتطوير منظومة النقل البحرى مؤكدا أن ميناء دمياط يتضمن تحديثه إنشاء مشروع محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بميناء دمياط (تحيا مصر 2) ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السفن المترددة على الميناء وحجم البضائع المتداولة مستقبلا.