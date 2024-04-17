إياب دورى الأبطال.. فينيسيوس يقود التشكيل المتوقع لريال مدريد فى قمة مانشستر سيتى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "الاتحاد"، لمتابعة القمة المرتقبة فى إياب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، بين ريال مدريد الإسبانى الذى يصطدم بنظيره مانشستر سيتى الإنجليزى.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بماراثون تهديفي قبل أن ينتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

سجل سداسية اللقاء، اللاعب برناردو سيلفا بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة لصالح السيتى، وفيل فودين فى الدقيقة الـ 66، وجوسكو جفارديول فى الدقيقة الـ71، بينما جاءت أهداف الريال عن طريق اللاعب روبن دياز الذى سجل هدفا فى مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة الـ12، ورودريجو فى الدقيقة الـ12، وفيديريكو فالفيردي فى الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع ان يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن يعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.



ويسعى فريق ريال مدريد الإسبانى، لرد الاعتبار بعد مواجهة الذهاب، والتأهل لنصف نهائى الشامبيونزليج، كما هو المعتاد فى آخر 11 نسخة للفريق الملكى مع البطولة الأعرق فى القارة العجوز.

وشهدت آخر 11 مشاركة للفريق الملكى في ربع نهائي دوري الأبطال الفوز، كما أنه أكثر فريق أوروبي خاض هذا الدور بواقع 39 مرة، وأكثر فريق حقق خلاله الفوز بـ 32 مرة، إلا أن تلك المرة مع اختبار غاية في الصعوبة فى قلعة الاتحاد.

ويأمل الفريق الملكى فى تحقيق الفوز والثأر من مانشستر سيتى بعد ان تعرض للإقصاء على يد الفرق الإنجليزية في آخر ثلاث مناسبات، منها 2 أمام "السيتيزنز" تحديدا فى نصف نهائى نسختى 2022 و 2023.