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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«مصر للطيران» تعلن توقف حركة الطيران إلى دبي

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى، نظرًا لسوء الأحوال الجوية بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مما ترتب عليه توقف الحركة الجوية.

وأضافت الشركة: “فى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو الوكيل السياحي”.


 

سوء الأحوال الجوية إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة توقف الحركة الجوية