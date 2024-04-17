محاكمة جنائية لمتهم بقتل عامل خلال مشاجرة في الأزبكية

قررت نيابة الأزبكية، اليوم الأربعاء، إحالة متهم للجنايات قتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بينهما.

تلقى قسم شرطة الأزبكية، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد وصول عاملا مصابا بطعنة نافذة في الصدر ووفاته أثناء إسعافه، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين العثور على جثة عامل.

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .



