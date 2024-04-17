في أقل من 24 ساعة.. أمن البحر الأحمر يكشف لغز مقتل شاب الغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمين بمقتل شاب بمدينة الغردقة.

وأكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحر الأحمر بالتعاون مع قسم شرطة ثان والغردقه، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين يشتبه أنهم وراء مقتل شاب الغردقة، في أقل من 24 ساعة.

وأشار المصدر، إلى أنه جار الآن التحقيقات مع المتهمين بقتل شاب الغردقة.

ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ “ البوابة نيوز” صباح اليوم الأربعاء، إلى احتمالية وجود خلافات في العمل، بين المجني عليه والجناة ما أدى إلى التخلص منه.

وأوضح المصدر الأمني أن الجريمة تمت بأكثر من شخص وأنه جار العمل على ضبط كافة المتهمين والتحقيق معهم، لافتا إلى أن عددا من الشواهد والأدلة، أدلوا بمعلومات هامة في سير القضية، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن البحرالأحمر، قد عثرت على جثة لشاب فى العقد الثالث داخل كرتون بجوار أحد صناديق القمامة بالغردقة.

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة، بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث قسم ثانى الغردقة، إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة، وتم التعرف على الجثة والجناة، وتبين أنهم من محافظة أسيوط.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.