كشف ملابسات واقعة مقتل سائق "توك توك" بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بالفيوم وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم بالعثور على جثة (طالب- مقيم بدائرة المركز) بإحدى الطرق بدائرة المركز، وبسؤال والدته (ربة منزل) قررت بخروج نجلها للعمل بمركبة "توك توك" الخاص بزوج شقيقته وعدم عودته.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الفيوم عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملان ، مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة المركز وأثناء سيرهم بالطريق قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولاذا بالهرب مستقلان مركبة "التوك توك"، وأرشدا عن هاتف المجنى عليه والأداة المستخدمة، وأضافا ببيع المركبة لعدد (4 من عملائهم "سيئى النية") تم ضبطهم جميعاً، والإرشاد عن المركبة المسروقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.