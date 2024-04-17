طلاب إيطاليون مناهضون لإسرائيل يواصلون احتجاجاتهم بعد وقوع اشتباكات مع الشرطة

تواصل مجموعات طلابية إيطالية، اليوم الأربعاء، الاحتجاجات على تعاون الجامعات الإيطالية مع المؤسسات الإسرائيلية وسط الحرب على غزة، وذلك عقب وقوع اشتباكات عنيفة مع الشرطة في جامعة لا سابينزا في روما أمس الثلاثاء.

وينظم الطلاب اعتصاما خارج المحكمة الرئيسية في روما بعد اعتقال شابين في الاشتباكات التي أثارت غضب رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وسعى المتظاهرون في البداية إلى اقتحام اجتماع في المجلس الأكاديمي بالجامعة، ثم وقعت اشتباكات عندما حاولوا اختراق طوق أمني لأفراد من الشرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب عند أحد المخارج.