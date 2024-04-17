إحالة العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق بمراكز بلبيس وديرب نجم وفاقوس

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط في العمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الخدمية بمراكز بلبيس وديرب نجم وفاقوس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد:

- عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر رئاسة مركز ومدينة بلبيس كذلك عدم حضور ١ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

- عدم تواجد ٢٢ من العاملين بمقر إدارة هندسة الطرق والنقل بديرب نجم التابعة لمديرية الطرق والنقل بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد ٣٢ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بفاقوس التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.