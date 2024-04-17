بالفيديو.. عبد الله المغازي: الأفضل عقد انتخابات المحليات بنهاية 2024

أكد الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك متغيرات سياسية واقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي، وهذه المتغيرات لها تأثيرات على الاقتصاد المصري.

وأضاف “المغازي” في حواره لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد” اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الملفات على طاولة الحوار الوطني، موضحًا أن الحوار الوطني عبارة عن مائدة تجمع كل أطياف المجتمع.

وتابع: من أهم توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها للرئيس السيسي، التوصل لإتفاق لانتخابات المحليات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تعقد انتخابات المحليات في نهاية العام الحالي.

وأردف، معاون رئيس الوزراء الأسبق، أن المرحلة الأولى للحوار الوطني ناقشت ملف التفرغ لأعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن التفرغ لأعضاء مجلس النواب أمر دستوري، ولا يجوز الجمع بين عضوية النواب وعمله الذي يمارسه خارج قبعة البرلمان.

وأكمل: المحور الاقتصادي من أهم الملفات على مائدة الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الحكومة تركز حاليا على قطاع الصناعة والاستثمار للتخطي الأزمة الحالية.