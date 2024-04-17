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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة.. ضبط 300 قضية مخدرات وتنفيذ 80689 حكمًا متنوعًا

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 300 قضية مخدرات
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (300) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (344) متهم ضبط خلالها الآتى:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (119,685 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (27,950 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (12,984 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,330 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (2,578 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,960 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (1,471 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت (530 جرام).

- كمية من مخدر الكوكايين وزنت (51 جرام).

- كمية من مخدر الفودو وزنت (50 جرام).

- (1776) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (179 قطعة سلاح نارى بحوزة 161 متهم) .. وذلك على النحو التالى :
 (7) بنادق آلية .
 (25) بندقية خرطوش.
 (4) طبنجات .
 (143) فرد محلى.
 (288) طلقة مختلفة الأعيرة.
 (10) خزينة .
 (285) قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80689) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 
 (340) حكم جناية.
 (25776) حكم حبس جزئى.
 (4423) حكم حبس مستأنف.
 (39056) حكم غرامة.
 (11094) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (8) تشكيلات عصابية ضوا (29) متهم إرتكبوا (51) حادث متنوع .
 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (31) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهمين .
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (221) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها : ضبط عدد (21) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (23185) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الحملات الأمنية وزارة الداخلية حملة أمنية خلال24 ساعة