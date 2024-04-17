جولة "الثأر" بالشامبيونزليج.. بايرن ميونيخ يستضيف أرسنال

يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نظيره أرسنال الإنجليزى، وذلك على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

وكان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين على ملعب "الإمارات"، قد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجلها بوكايو ساكا فى الدقيقة الـ12 لأرسنال، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب لياندرو تروسارد فى الدقيقة الـ76، بينما جاء هدفا بايرن ميونيخ عن طريق اللاعب سيرج جنابري فى الدقيقة الـ 18، وهاري كين فى الدقيقة الـ32 من ضربة جزاء.

ويسعى كل فريق لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد ضياع اللقب المحلى لكل منهما، حيث فشل فريق أرسنال فى الاحتفاظ بصدارة جدول المسابقة بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد وذلك على ملعب "الإمارات".

بينما نجح فريق باير ليفركوزن فى الظفر بدرع الدورى الألمانى بعد 11 موسما على التوالى لبايرن ميونيخ.