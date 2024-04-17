جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ومن أبرز نتائج الجهود الأمنية الآتى:

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1732) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (6) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (163) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.