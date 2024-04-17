مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين

تعتزم القوات الفلبينية والأمريكية إغراق سفينة مستهدفة، واستعادة جزيرة والإبحار في المياه المواجهة لبحر الصين الجنوبي، خلال مناورات عسكرية مشتركة من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل على خلفية التوترات البحرية مع بكين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الكولونيل مايكل لوجيكو، وهو أحد المنظمين، قوله لمراسلين أجانب في مانيلا اليوم الأربعاء، إن التدريبات "تظهر استعدادنا القتالي، وتبرز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الأمريكية والفلبينية"، مؤكدا أن المناورات ليست موجهة إلى الصين.

ومن المقرر أن يتم إجراء المناورات الرئيسية في المناطق الفلبينية الواقعة بالقرب من تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث تخوض مانيلا وبكين نزاعا إقليميا متوترا بشكل متزايد.