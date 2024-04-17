القبض على 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على طالبين وسرقتهما في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص المتهمين بالتعدي على طالبين وسرقتهما بالإكراه في الطريق العام بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طالبين مصابين بجروح وكدمات يتهمان 3 أشخاص مجهولين لديهم بسرقتهم بالإكراه والتعدي عليهم بالضرب خلال سيرهم بالطريق العام بمدينة 6 أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.