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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكتروني لإدارة الشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا لمناقشة إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكتروني لإدارة الشئون القانونية (عدل) بحضور الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق (عدل) نظام مبرمج لمتابعة كافة أعمال إدارة الشئون القانونية بالجامعة وهي التحقيقيات، العقود، التظلمات، مجالس التأديب، الفتاوى، الشكاوى، القضايا والتنفيذ، القرارات والتعاميم وذلك بصورة إلكترونية شاملة.

وأضاف الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن هذا النظام يتضمن أرشيف إلكتروني للعقود والاتفاقيات، والفتاوى، والقرارات، والتعاميم و تسجيل جميع إجراءات مجالس التأديب بصورة إلكتروني مما يسهل المتابعة لجميع أعضاء مجلس التأديب.

رئيس جامعة جنوب الوادى التطبيق الالكتروني لإدارة الشئون القانونية عميد كلية الحاسبات و المعلومات