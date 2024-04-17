بعد طرح البرومو.. فيلم "السرب" يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن برومو فيلم "السرب"، المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة بمشاركة عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وتصدر البرومو الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرحه، حيث يسرد العمل أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وبدأت أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة الليبية".

يشارك في بطولة فيلم "السرب" كل من؛ أحمد السقا، آسر ياسين، كريم فهمي، دياب، شريف منير، هند صبري، محمود عبد المغني، أحمد حاتم، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، تأليف عمر عبدالحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.