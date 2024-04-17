الدم أصبح ماء.. شاب يقتل شقيقه ونجله بسبب مشادة كلامية بالغربية

أقدم شاب بقرية أبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، على قتل شقيقه ونجله وإصابة آخر وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ يفيد وقوع جريمة قتل بقرية إبيار بدائرة المركز وأنباء عن مقتل شخصين وإصابة آخر من أسرة واحدة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وتم فرض كردون أمني، وتبين من التحريات والمعاينة وسؤال أحد أفراد الأسرة نشوب مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "محمود.ا " 40 عاما - وشقيقة الأكبر ويدعى "مصطفى. ا "- 73 عاما واثنين من أبناء شقيقه الأكبر وهما "أحمد " و"محمد "، حيث إن جميعهم مقيمين في منزل واحد.

وتبين تطور المشادة الكلامية إلى قيام المتهم بالتعدي على شقيقه الأكبر والمجني عليهم بسلاح أبيض - سكين - أسفر عن مصرع شقيقه وأحد أبنائه شقيقه وإصابة الآخر.

وتمكن رجال المباحث بدائرة مركز كفر الزيات من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث وانتقلت النيابة لمناظرة جثث الضحايا والاستماع لأقوال المصابين تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب إلى مستشفى كفر الزيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والمعاينة، وسؤال شهود العيان حول ظروف وملابسات الواقعة.