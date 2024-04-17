ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

29 أبريل.. زراعة القناة تعقد ملتقى التوظيف للعام 2024 في نسخته التاسعة

رئيس جامعة قناة
رئيس جامعة قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة  لعقد الملتقى التوظيفي للعام 2024، في نسخته التاسعة، وذلك بقاعة الدكتور أحمد شكري بالكلية يوم الإثنين الموافق 29 أبريل الحالي.

وعلى ضوء الملتقى- فقد أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بدور ملتقيات التوظيف، وأهميتها في تحسين وتطوير البرامج الأكاديمية بالكليات، من خلال التغذية الراجعة من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة والخريجين، بما يسهم بشكل كبير في إعداد خريج قادر على المنافسة وإثبات الذات في سوق العمل، كما تتيح الفرصة لاستقطاب الكفاءات من الخريجين المتفوقين من جميع التخصصات.

وأشار مندور إلى أن خريج زراعة القناة هو خريج مؤهل بأحدث التقنيات التعليمية، والبرامج الدراسية المتطورة، وتابع أن ملتقيات التوظيف هي فرصة لطلابنا للتدريب والتشغيل.

وأوضح الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، أن الملتقى يسعى للوصول لمقترحات تعاون وتمويل بين الكليات والشركات المساهمة، ويهدف كذلك لتدشين عدد من المبادرات بما يسهم في تطوير ورفع قدرة وكفاءة الخريجين.

يشارك بالملتقى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، طلاب وخريجو الكلية، والأطراف المجتمعية العاملة في المجال الزراعي والأمن الغذائي.

ويتم خلال الملتقى- تكريم الخريجين للعام الجامعي المنقضي، وتكريم الخريحين المتميزين في سوق العمل، والأطراف المجتمعية ذات الشراكة المتميزة مع الكلية، ومدراء وحدة ضمان الجودة خلال السنوات السابقة.

يقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب ربيع مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة رواء الشاطوري مدير وحدة متابعة الخريجين.

جامعة قناة السويس كلية الزراعة