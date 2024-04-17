8 قواعد للسماح ببيع الكهرباء من القطاع الخاص للمستهلك.. تعرف عليهم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك ” القواعد المنظمة التى حددها للسماح للقطاع الخاص لأول مرة فى مصر، لبيع الطاقة الكهربائية للمستهلك من القطاع الخاص كالآتى:

1- يبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تلقى عروض الشركات الراغبة فى إنتاج الكهرباء وبيعها للقطاع الخاص أول مايو المقبل.

2- أعلن جهاز تنظيم مرفق أنه سيتم اختيار 5 شركات فقط بالمرحلة الأولى من هذا النظام p.to.p لحين التأكد من نجاح التجربة.

3- المرحلة الأولى تستهدف إنشاء 5 محطات جديدة تابعة للقطاع الخاص بقدرة 100 ميجا وات لكل محطة.

4- يشترط نظام p.to.p على المستثمرين من القطاع الخاص الاعتماد على الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح لبيع الكهرباء للمستهلك من القطاع الخاص.

5- حدد جهاز تنظيم الكهرباء قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء كالآتى:

- 4 قروش 96 لكل كيلو وات للجهد الفائق.

- الجهد العالى 14 قرشا 53 لكل كيلو وات.

- الجهد المتوسط 15 قرشا 52 لكل كيلو وات.

6 - يشترط أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات.

7- من المتوقع أن يتم بيع الطاقة فى هذه المرحلة للقطاع الصناعى.

8- تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة سيكون بمعرفة طرفي التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.