باكستان: مقتل 63 شخصًا بسبب الصواعق والأمطار الغزيرة

شهد إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غرب باكستان، اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيئ تسببت في مقتل 14 شخصًا لترتفع حصيلة التقلى إلى 63 بسبب الصواعق والأمطار الغزيرة.

وأشار المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية خورشيد أنور، إلى أن انهيار بنايات أدى لمقتل 32 شخصًا، بينهم 15 طفلا و5 نساء، مضيفا أن عشرات آخرين أصيبوا في شمال غربي البلاد بسبب تضرر 1370 منزلا.

وفي إقليم البنجاب شرق باكستان، قتل 21 شخصا بسبب الصواعق والانهيارات الأرضية، في حين أبلغت حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان عن 10 قتلى عندما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في أعقاب فيضانات.

وعلى جبال الهيمالايا في إقليم كشمير هطلت أمطار غزيرة.