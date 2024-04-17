توريد 163 طن قمح بصوامع ومطاحن كفرالشيخ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، عن توريد 163 طن قمح بجميع الشون والصوامع والمطاحن التي تم تخصيصها لأستلام محصول القمح من التجار والموزعين .

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد أعلن عن جاهزية المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح للعام 2024، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التوريد على المزارعين، حيث تم معاينة مواقع الإستلام المختلفة للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لإستلام محصول القمح، حيث أصدر القرار رقم 546 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، لمتابعة موسم التسويق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية بكل مركز ومدينة، مكلفًا المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، بمتابعة استلام الأقماح بالمواقع المحددة وتسهيل توريد محصول القمح للعام 2024م.

أكد محافظ كفرالشيخ، بأنه تم تجهيز 25 موقعًا لتجميع وإستلام محصول القمح، تابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعد من أهم المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل، حيث تتنوع فيها زراعة الأرز والقمح والقطن والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والبطاطس والخضروات والفواكه، وغيرها من الحاصلات الزراعية، وتعد من أولى المحافظات إنتاجاً للأرز والقطن على مستوى الجمهورية، وتساهم بشكل كبير في جهود تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي في كفرالشيخ، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية هذا القطاع، مثل مشروعات الري المطور والصرف ومشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

وثمن محافظ كفرالشيخ، جهود المزارعين في زراعة القمح وتوفير الأمن الغذائي المصرى، قائلًا نحن حريصون على توفير كافة التسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وندعو المزارعين إلى التوجه إلى مراكز التجميع المخصصة لتوريد محصولهم من القمح.

ومن جانبه، أوضح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن إستلام القمح المحلى موسم حصاد 2024 وتنظيمه وتداوله والتعامل عليه، وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر إستلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، كما جاء بالقرار أيضًا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين - الهيئة القومية لسلامة الغذاء - مديرية الزراعة - الجهة المسوقة - جمعية القبانية - البورصة السلعية).

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