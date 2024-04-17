طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصوت

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس، احتفالية باليوم العالمي للصوت، وذلك فى إطار حرص الكلية علي نشر وتعزيز الوعي الصحي للمجتمع، تحت رعاية الدكتور علي الأنور عميد الكلية، هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، لبنى محمد سالم الفقى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة .

تناولت الاحتفالية التوعية بأهمية الصوت وكيفية الحفاظ عليه وتدريب الصوت على الكلام والغناء.

كما تم التطرق إلى عملية إصدار الصوت عند الإنسان وعرض فيديو يبين علاقة التنفس وإصدار الهواء والصوت عند الإنسان.

قام بتنظيم الاحتفالية وإدارتها نيرفانا جمال الدين حافظ أستاذ ورئيس وحدة أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس .

وشارك في الاحتفالية علياء خضر ونهلة رفاعي الاساتذة المتفرغين بالوحدة، إلى جانب عدداً من المهتمين بأمراض الصوت و الحنجرة والعاملين في المجال.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم كل من محمد ناصر قطبى الأستاذ المتفرغ بقسم التخاطب، ومحمد بركة الأستاذ المتفرغ بقسم التخاطب.