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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طقس مطروح.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

طقس مطروح .. ارتفاع
طقس مطروح .. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال
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ساد محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ أعلى من معدلاتها في هذا الوقت من السنة، ويتراوح الارتفاع في درجات الحرارة ما بين 5 إلى 6 درجات على كافة الأنحاء.

وشهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي نشاط ملحوظ للرياح المحلية التي تهب من الصحراء الغربية وتجلب معها الرمال والأتربة؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلاً، وسجلت درجات الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، ومن المتوقع بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعود الأجواء إلى طبيعتها الأولى ليسود طقس ربيعي معتدل مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلاً.

ومن جانبها اتخذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، استعداداتها لمواجهة الطقس السيء مع المتابعة المستمرة على مدار الـ24 ساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف الطوارئ بمراكز المدن.

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