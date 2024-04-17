وزير النقل يبحث مع السفير المجري آخر مستجدات تصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع كل من السفير أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة وشابا تورو رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لمتابعة جدول تصنيع توريد عربات الصفقة، وحضر اللقاء المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة ومسئولي شركة سوتيك.

وخلال اللقاء تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بتصنيع وعربات الصفقة، حيث بلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن 914 عربة سكة حديد جديدة وكذلك الجدول الزمنى الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة التي تتكون من 1350 عربة (500عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و460 عربة درجة ثالثة مكيفة و105 عربات أولى مكيفة و210 عربة ثانيات مكيفة و35 بوفية ثانية مكيفة و40 بوفية ثالثة مكيفة).

وأكد الوزير، أهمية الاستمرار في الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد والالتزام بالجدول الزمني المخطط لتوريد باقي العربات نظرا لأهمية الصفقة التي أسهمت فى رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، لافتا الى أن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الصفقة هى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم، كما تأتى هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع باطوال 2000كم وربطهما معاً.

كما أكد وزير النقل خلال لقائه بالسفير المجري بالقاهرة، أن هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين.