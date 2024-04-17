أستاذ اقتصاد بيئي: مصر لا زالت تقوم بإجراءات حمائية لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئى بجامعة عين شمس، إن التغيرات المناخية ليست فقط ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ما يصاحبها من تغيرات جوية كثيرة، وبسبب هذه التغيرات المناخية تتغير الكثير من النظم الإيكولوجية ودورات الحياة لكثير من النباتات والحيوانات التى تم تسخيرها لخدمة الإنسان على هذا الكوكب.

وأضاف “سرحان” في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن ما يحدث من تغيرات مناخية بسبب زيادة درجات الحرارة وهناك مناطق تشهد سقوط أمطار بغزارة تؤدى لسيول بشكل غير طبيعى، ومناطق أخرى تشهد جفاف وانعدام سقوط الأمطار وحرائق فى الغابات، بسبب غاز الميثان والعوامل الجوية الأخرى.

وأوضح، أن كل ذلك يعنى اضطراب فى دورة الحياة، بالنسبة للنبات والحيوان الذى يعتمد عليهم الإنسان فى كل مناحى الحياة من غذاء وملبس وغيره، وكل دولة لها نسبة تأثر أكثر من الأخرى، وفى مصر نجد أن نسبة التأثر من تداعيات التغيرات المناخية عالية، موضحا أن الدولة المصرية مستمرة فى القيام بإجراءات حمائية لمواجهة التغيرات المناخية.