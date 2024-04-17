تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 718 شاحنة و70 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 285 شاحنة و49 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 433 شاحنة و21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين TRUEFEIEH ودليلة وتغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1، فيما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينتين دليلة والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن ، 260 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا ، كوين نفرتيتي واور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة MUSTAFA AFANDI على متنها 3000 طن ردة قادمة من اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1935 راكبا بموانيها.