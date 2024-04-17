«الصحة» تطلق 90 قافلة طبية مجانية حتى نهاية أبريل ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 90 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية، بداية من 16 وحتى 30 أبريل الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف “عبد الغفار” القافلة الطبية يستمر عملها لمدة يومين متتاليين في المركز بداخل المنطقة أو الوحدة الطبية بكل محافظة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية بمحافظة الوادي الجديد، و6 قوافل أخرى بمحافظة الغربية.

وتابع "عبد الغفار" كما سيتم إطلاق 15 قافلة طبية بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر والبحيرة بكل محافظة 5 قوافل، إضافة إلى إطلاق 32 قافلة طبية بمحافظات أسوان والجيزة والقليوبية والمنوفية وجنوب سيناء ومطروح ودمياط وسوهاج 4 قوافل بكل محافظة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية إلى إطلاق 21 قافلة طبية بمحافظات الشرقية والمنيا وبني سويف والفيوم وقنا وكفر الشيخ والإسكندرية، 3 قوافل بكل محافظة، كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية بمحافظات الإسماعيلية والأقصر والدقهلية والقاهرة قافلتين بكل محافظة، بجانب إطلاق قافلة طبية بمحافظة السويس.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه يتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دورى على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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