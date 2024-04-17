اليوم.. «التعليم» تعقد النسخة الثالثة لمنتدى ومعرض «إديوتك إيجيبت»

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" المنعقد على مدار يومي الأربعاء والخميس ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢٤، تحت شعار "اصنع مستقبلك".

وتأتي الفعاليات بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء، ولفيف من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

ويتضمن المنتدى عددا من الجلسات يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفني.

كما يناقش المشاركون تلبية المتطلبات والاحتياجات المحلية والدولية من العمالة الفنية المدربة ودور التعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد الفنيين المؤهلين للتنمية المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضا آليات تغيير الشكل النمطي عن التعليم الفني، والتعريف بفرص النجاح التي يتيحها للشباب ودور وزارة التربية والتعليم في إعادة صياغة الصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

ويقام على هامش المنتدى معرض تشغيل وتوظيف بمشاركة العديد من الشركات الوطنية لمساعدة خريجي التعليم الفني التكنولوجي في تطوير مهارات التوظيف لديهم وإيجاد فرص عمل مميزة.