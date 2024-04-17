ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من جهة معبر الطيبة التجاري جنوب غرب طولكرم، وانتشارها في أحيائها وتحديدا الحي الشرقي، وفي شارع الحدادين ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة.

 

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت منزلًا حتى اللحظة.

كما اقتحمت قرية مردا شمال سلفيت وفتشت عددا من المنازل فيها، وتتعرض القرية لاقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال ولإغلاقات متكررة لمدخليها الرئيسيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة طولكرم العدوان الإسرائيلي