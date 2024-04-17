قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من جهة معبر الطيبة التجاري جنوب غرب طولكرم، وانتشارها في أحيائها وتحديدا الحي الشرقي، وفي شارع الحدادين ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت منزلًا حتى اللحظة.

كما اقتحمت قرية مردا شمال سلفيت وفتشت عددا من المنازل فيها، وتتعرض القرية لاقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال ولإغلاقات متكررة لمدخليها الرئيسيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.