نماذج مصرية مشرفة| «رشا» سفيرة الفنون القتالية في أفريقيا والوطن العربي

الكاجوكنبو هو لعبة مزيج من الفنون القتالية مثل الكيك بوكس والجودو والكونج فو وغيرها مع مهارات أو رياضة للدفاع عن النفس وهذه اللعبة موجودة منذ عام 1947 لأول مرة في هاواي يعتقد الكثير من الناس ان تلك الالعاب تقتصر على الرجال وأن ممارستها في دولة عالمية وغير متاحة في مصر، ولكن بالرغم أن الدولة الأم للعبة وانتشارها عالميا أكثر من مصر وجدت مصر لنفسها مكان عالميا في تلك اللعبة الغير مشهورة بشكل كبير بين الشعب حيث لقبت سيدة مصرية بلقب "سفيرة الفنون القتالية على مستوى قارة أفريقيا والوطن العربي".

المصرية هي "رشا ابراهيم" حصلت على اللقب من مجلة إنترناشيونال مارشال آرت تايمز، وتم تكريمها عالميا بسبب مساهماتها الكبيرة والمهمة في هذا المجال، فهي ايضا اول مصرية حصلت على الحزام الاسود الخامس في "الكاچوكنبو"، وهذه اللعبة بالرغم انها احدى الفنون القتالية الأمريكية فهي مسجلة في الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

رشا صاحبة الـ٤٣ عام حاصلة على بكالوريوس تجارة وام لطفلين، بدأت مشوارها الرياضي مع فنون القتال منذ ٨ سنوات حيث بدأت بتعلم وممارسة الايكيدو في نادي وادي دجلة، وهو أحد الفنون القتالية اليابانية، وحصلت فيها على الحزام الاسود الاول ايكدو "شودان"، ثم بدأت مشوارها مع الكاجوكنبو منذ ٣ سنوات في نادي السكة مع ممثل الاتحاد الدولي للعبة في مصر، وعند زيارة ممثل عالمي للعبة في مصر قام بترقيتها إلى الحزام الخامس وأصبحت أول مصرية تصل لهذا المستوى.

تقول رشا: انها لم تتوقف عند هذه الترقية او المستوى في اللعبة فهي لم تشبع لحبها وشغفها في تلك الرياضة فبعد التدريبات المكثفة والمستمرة والعديد من الدورات المعتمدة أصبحت مدربة معتمدة دولية للسيدات والأطفال في أحد الأندية في مصر، وحصلت على ٣ ميداليات بطولة جمهورية منهم ٢ ميدالية ذهبية وميدالية فضية، وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بالرياضات القتالية.