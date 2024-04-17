ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة بـ"التسبب في أزمة الشرق الأوسط الحالية"

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، الولايات المتحدة بالتسبب في أزمة الإقليم الحالية، قائله "إن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط هي نتيجة لمخطط أمريكي فاشل آخر".

وزعمت المتحدثة، في تصريحات صحفية لها أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "الولايات المتحدة دأبت منذ فترة طويلة على الترويج لمزاعم استثنائية حول بعض قرارات مجلس الأمن الدولي غير الإلزامية".

وحسب زاخاروفا، "لقد بذل الأمريكيون قصارى جهدهم لعزل هذا الوضع وعزل إسرائيل عن فرصة الاعتماد على القانون الدولي فقط من أجل طموحهم".

وتساءلت المسؤولة الروسية "إلى ماذا أدى ذلك"، مجيبة "إلى أزمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنطقة الحديث".

روسيا الولايات المتحدة أزمة الشرق الأوسط المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية