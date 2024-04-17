الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة بـ"التسبب في أزمة الشرق الأوسط الحالية"

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، الولايات المتحدة بالتسبب في أزمة الإقليم الحالية، قائله "إن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط هي نتيجة لمخطط أمريكي فاشل آخر".

وزعمت المتحدثة، في تصريحات صحفية لها أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "الولايات المتحدة دأبت منذ فترة طويلة على الترويج لمزاعم استثنائية حول بعض قرارات مجلس الأمن الدولي غير الإلزامية".

وحسب زاخاروفا، "لقد بذل الأمريكيون قصارى جهدهم لعزل هذا الوضع وعزل إسرائيل عن فرصة الاعتماد على القانون الدولي فقط من أجل طموحهم".

وتساءلت المسؤولة الروسية "إلى ماذا أدى ذلك"، مجيبة "إلى أزمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنطقة الحديث".