انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق جراج ببولاق الدكرور

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل جراج تكاتك ودراجات نارية "موتوسيكلات"ببولاق الدكرور، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



وأفادت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل جراج تكاتك وموتوسيكلات بدائرة القسم أن ماس كهربائي بأحد التكاتك سبب نشوب الحريق والذي امتد لاثنين آخرين.

كان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل جراج بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخلف الحريق تفحم 3 تكاتك، وبعمل التحريات تبين أن ماس كهربائي بأحد التكاتك امتد لإثنين آخرين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.