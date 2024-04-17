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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عامل شرع في قتل عاطل طعنًا ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل المتهم بالشروع في قتل عاطل طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل وعاطل بسبب قيام الثاني بسرقة باكو بسكوت من داخل سوبر ماركت محل عمل الأول فقام العامل بالتشاجر مع العاطل وطعنه بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته جري نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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