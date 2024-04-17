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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق داخل جراج ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل جراج تكاتك وموتوسيكلات بدائرة القسم أن ماس كهربائي بأحد التكاتك سبب نشوب الحريق والذي امتد لاثنين آخرين.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل جراج بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخلف الحريق تفحم 3  تكاتك، وبعمل التحريات تبين أن ماس كهربائي بأحد التكاتك امتد لإثنين آخرين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على الحريق بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة موتوسيكلات ماس كهربائي