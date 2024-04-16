ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاتصال بحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب، بحسب وكالة الأنباء "واس".