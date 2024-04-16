ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال الاتصال بحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب، بحسب وكالة الأنباء "واس".

الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود التصعيد العسكري