المغربية "نورة فتحي" غزت بوليوود وحققت أرقاما قياسية

تعد بوليوود صناعة السينما الهندية واحدة من اشهر واهم الصناعات في هذا المجال عالميا ويعتبر دخولها صعب للغاية خاصة من اشخاص من خارج الهندلأنهم يحتاجون للكثير من المجهود والعمل وتعلم اللغة والتمثيل والعلاقات لدخول واحدة من اهم الصناعات التي تنافس بقوة هوليوود، ومن ضمن النجمات العربيات التي وصلت واثبتت نفسها وحققت الكثير من الارقام القياسية في وقت قصير وسن صغير هي المغربية "نورة فتحي" اصبحت في سن الـ٣٢ عام واحدة من نجمات الصف الاول ونجمة استعراض شهيرة هناك وتشارك البطولة مع نجوم بوليوود العالمين.



نورة فنانة كندية من اصول مغربية من مواليد ٦ فبراير علم ١٩٩٢، هاجرت اسرتها من المغرب الى كندا واسرتها فقيرة عملت لمساعدة عائلتها ولم تجد في كندا ما تبحث عنه ليظهر مواهبها المتعددة بالرغم من انها تتحدث اللغة العربية والانجليزية والفرنسية بطلاقة فقررت دخول بوليوود ولم تكن تعلم اي شيء غن اللغة الهندية علمت نفسها اللغة والرقص والاستعراض في وقت قياسي، وتعيش حاليا في الهند تعمل في مجال التمثيل والغناء والرقص، بدأت مسيرتها في عالم الأزياء قبل أن تقرر السفر للهند عام ٢٠١٣ وتتعلم الهندية ثم دخلت السينما الهندية لأول مرة من خلال فيلم "زئير".



شاركت للوصول لهدفها والشهرة في برنامج مواهب فنية وهو برنامج تلفزيون واقع اسمه big boss وهو نسخة هندية من برنامج امريكي كانت مدته ٤ اسابيع فقط، وحشدت من خلاله شهرة وجمهور كبير بسبب تقدم احد المشاركين لخطبتها على الملأ، كما ان النجم الهندي سلمان خان اعجب بموهبتها وقرر دعمها بعد خروجها من البرنامج، ومن ضمن مواهب "نورة" قدرتها السريعة على تعلم اللغات ففي وقت قصير تعلمت اكتر من لغة او لهجة هندية تدعم عملها منها "التليجو، التاميلية، المالايالامية" ولا تمانع في تعلم لغات اخرى اذا احتاجها العمل.





شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج احسن راقص في الهند، لقدرتها المميزة على تقديم تنوع كبير في الرقص بمهارة عالية، حتى انها اول عربية تجتاز مليار مشاهدة على احد الكليبات التي قدمتها، وتعرضت نورة خلال مسيرتها لبعض المشاكل القانونية منها استدعائها في اكتوبر عام ٢٠٢١ للتحقيق في قضية غسيل اموال مرفوعة ضد سياسي صيني وزوجته وتم سماع اقوالها بعدما كانت من ضحايا السياسي وزوجته، وكانت تقدمت "نورة" بدعوة قضائية ضد الممثلة الشهيرة جاكلين فرنانديرز بتهمة التشهير بغرض تدمير مسيرتها الفنية بعد ان ادلت بتصريحات تمس سمعتها خلال التحقيق معها في قضية غسيل الاموال التي هزت الهند.





وصرحت في برنامج "صدو الملاعب" الذي يقدمه الاعلامي مصطفى الغرب انه خلال مشوارها تبكي اكثر مما تضحك بسبب الحرب التي شنت عليها من اليوم الاول في بوليوود حيث يحاربها الكثيرون من الذين لا يتقبلون النجاح خاصة انها غير هندية، وان ثروتها في عام ٢٠٢٢ بلغت ٤ مليون دولار نتيجة اعمالها الفنية المتعددة كالغناء والرقص وعروض الازياء وتمتلك اكثر من 46 مليون متابع على موقع الصور الشهير "انستجرام".