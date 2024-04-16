قنا ترفع حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية

أعلنت محافظة قنا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن موجه الرياح الجنوبيه الغربيه التي قد تكون مثيره للرمال والاتربه على بعض المناطق الصحراويه، وذلك بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي تبدء من اليوم وحتى انتهاء فترة التحذير .

من جانبه كلف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، بالتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنبة بديوان عام المحافظة، وربطة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المراكز والمدن، و تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق سواء الكهرباء والطرق أو محطات المياه وغيرها من المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن الأحوال الجوية.



كما وجه محافظ قنا، بمتابعة غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة الرياح الجنوبيه الغربيه التي قد تكون مثيره للرمال والاتربه وضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.