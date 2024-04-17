السعر في متناول الجميع.. تراجع أسعار البصل مع بداية «الحصاد».. توقعات بوصول الإنتاج المحلي إلى 3.5 مليون طن هذا العام.. خبراء: اتساع المساحات المزروعة واعتدال المناخ أهم أسباب زيادة المحصول

على الرغم من أهميته على أي مائدة طعام مصرية، إلا أن أسعاره وصلت إلى مستويات جنونية على مدار الأشهر الماضية، والسبب كان نقص المعروض نتيجة لضعف نسبي في الإنتاج، واتجاه قطاع كبير من المزارعين إلى التصدير بغية تحقيق أرباح كبيرة، البصل الذي أصبح حديثًا يوميًا للمواطنين لأيام وأسابيع، الآن تراجعت أسعاره مع اتساع الرقعة الزراعية للإنتاج المحلي، وبدء موسم الحصاد الجديد لهذا العام.

تراجع كبير في أسعار البصل

وسجلت أسعار البصل انخفاضًا كبيرًا في الأسواق، ليبلغ سعر كيلو البصل الأحمر في أسواق الجملة حيث سجل بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد ومن المنتظر طرحه بمختلف الأسواق للمستهلك بسعر 11 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البصل الأخضر بالأسواق بين 5 و6 جنيهات للمستهلك.

ويأتي ذلك التراجع الكبير في الأسعار بعدما وصل سعر كيلو البصل إلى 40 جنيهًا في الأسواق، بعدما كان يباع بـ 8 جنيهات فقط في الربع الأخير من العام الماضي، حيث وصل سعر الكيلو في الجملة إلى 30 جنيهًا ليصل ليد المستهلك من 35 إلى 40 جنيها للكيلو الواحد، وهنا أصدرت الحكومة قرارًا بحظر تصدير البصل في أكتوبر الماضي، بسبب القفزات الكبيرة في أسعاره بالسوق المحلي نتيجة للتصدير غير المدروس.

أسباب تراجع أسعار البصل

وأرجع خبراء ومختصون في القطاع الزراعي التراجع في أسعار البصل إلى زيادة الرقعة الزراعية للمحصول بمختلف محافظات الجمهورية، ما أسفر عن زيادة في الإنتاج المحلي، الأمر الذي يكفي الاستهلاك المحلي ويحقق فائض للتصدير، وذلك مع بدء موسم حصاد البصل وزيادة المعروض في الأسواق.

وفي هذا الشأن، قال فهمي جليلة، أحد مصدري البصل، إن الزيادة الكبيرة في المساحة المزروعة بمحصول البصل هذا العام تبشر بوفرة في المعروض بالأسواق، ومن ثم رأينا التراجع الملحوظ في سعر كيلو البصل.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه مع بداية موسم الحصاد سيزيد المعروض من البصل في السوق المحلي، مما يترتب مزيد من التراجع في الأسعار، على الرغم من إعلان الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، انتهاء العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 349 و501 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل مع نهاية مارس الماضي.

من جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر كيلو البصل وصل إلى 5 جنيهات في الجملة، وهو سعر لم يكن متوقع على الإطلاق في ظل الارتفاعات المتكررة في أسعاره خلال الأشهر الماضية حينما سجل سعر الكيلو للمستهلك أكثر من 40 جنيهًا، بل ووصل في بعض المناطق إلى 50 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف "أبو صدام" في تصريحاته لـ"البوابة" إنه على الرغم من فتح باب التصدير إلا أن الأسعار مستمرة في تحقيق معدلات قياسية في التراجع، نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي من محصول البصل، حيث زادت زراعات البصل لأكثر من 300 ألف فدان، في حين يصل إنتاج الفدان الواحد نحو 18 طنًا، الأمر الذي يجعل الإنتاج المحلي المتوقع يزيد عن 3.5 مليون طن هذا العام.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن ما يحدث الآن هو تصحيح لمسار خاطئ تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مسجلا أرقامًا قياسية تخطى فيها الطن حاجز الـ 50 ألف جنيه، الأمر الذي دفع الحكومة لوقف التصدير حتى نهاية شهر مارس الماضي.

وأشار "أبو صدام" إلى أن التحسن الملحوظ في المناخ محليًا وعالميًا له دور كبير في زيادة إنتاج البصل هذا العام، لأن اعتدال الطقس داخل مصر وفي دول العالم، انعكس بالإيجاب على محصول البصل الذي وجد ظروف مناسبة للنمو والنضج وغزارة الإنتاج، الأمر الذي يمهد لتعزيز مكانة مصر كأحد أكبر مصدري البصل على مستوى العالم، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميًا في أنتاج البصل.