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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

“التعليم”: إجراءات عاجلة ضد مدرسة دولية تروج لسلوكيات مرفوضة بالمجتمع

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار ما تم تداوله حول قيام إحدى المدارس الدولية بالترويج لسلوكيات مرفوضة وتخالف قيم واخلاقيات في المجتمع المصري، وجه الوزير الدكتور رضا حجازي  فور انتهاء أجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة  وإرسالها للمدرسة للوقوف علي الموقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

وأكدت الوزارة رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.

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