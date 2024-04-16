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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

أشرف زكي عن شيرين سيف النصر: إنسانة رائعة قدمت أعمالا مهمة

أشرف زكي
أشرف زكي
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تحدث الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر خلال تأديته واجب العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والتي قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال الفنية المميزة من أبرزها مسلسل مين ميحبش فاطمة.
يذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر رحلت عن عالمنا  السبت الماضى  وأعلن خبر رحيلها شقيقها عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، مؤكدا أنه تم تشييع جثمانها لمثواه الأخير.

اشرف زكى شيرين سيف النصر