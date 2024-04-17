بسبب القمامة.. مقتل صاحب سوبر ماركت على يد جاره طعنًا بالوراق

لا تزال خلافات الجيرة ولهو الأطفال أبرز الأسباب والدوافع في ارتكاب جرائم القتل خاصة في الأماكن الشعبية المكتظة بالسكان، ففي الشوارع والأزقة تزداد المشاحنات تارة والمشاجرات التي تنتهي بجريمة مأساوية تارة أخرى.

تجددت الخلافات في الحي الشعبي بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة بين الشاب الثلاثيني "وليد" صاحب السوبر ماركت أسفل العقار الذي يسكن به "عصام" بدون عمل، بسبب قيام الأخير بوصع كيس القمامة أمام السوبر ماركت ملك الأول، حتى كتبت تلك المشاحنات نهاية صاحب السوبر ماركت طعنا على يد صاحب كيس القمامة.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بدأت بتلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس وحدة المباحث إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة صاحب سوبر ماركت به آثار طعن بسلاح أبيض وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل بسبب قيام المتهم بإلقاء القمامة أمام المحل ملك المجني عليه وقام خلالها المتهم بطعنه بسلاح أبيض فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأمرت النيابة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وارتكاب الجريمة وعليه أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.