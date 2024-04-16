فرص عمل للمكفوفين.. اختتام المرحلة الأولى من مبادرة "ترعاهم فيبدعون" بالوادي الجديد

اختتمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من مبادرة " ترعاهم فيبدعون" لتدريب ذوي الإعاقة البصرية على حرف يدوية لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأكد صلاح مرغني، مدير عام مكتبة مصر العامة بمركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن المكتبة استضافت المرحلة الأولى من المبادرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ضمن المبادرات المجتمعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة.

من جانبها أوضحت هدير مصطفى مطعني، منسق المبادرة بمكتبة مصر العامة بالوادي الجديد، أن المبادرة بدأت 17 مارس الماضي وانتهت اليوم كمرحلة أولى على أن يجري استكمال المبادرة من 17 أبريل الجاري وحتى 17 مايو المقبل متضمنة تنفيذ وش عمل تدريبية للمكفوفين على الصناعات الحرفية خاصة تعبئة وتغليف التمور نظرا لطبيعة محافظة الوادي الجديد.

وأكدت هدير، أن المبادرة كمرحلة أولى استهدفت تدريب المكفوفين من خلال ورش عمل بمدرب معتمد على تعبئة وتغليف التمور بهدف تأهيلهم لسوق العمل حيث ستتولى المبادرة خلال الفترة الحالية توفير وحدة تصنيع تمور لتشغيل خريجي الدورة من المكفوفين عليها كفرصة عمل حقيقة لهم تدر دخلا ماديا لهم بما يضمن دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعي ويساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة لهم.

وأضافت هدير، أن المبادرة تضمنت أيضا تقديم شروحات وافية لأسر وأهالي ذوي الهمم عن أهمية التفاعل الاجتماعي في نمو أبنائنا على مختلف الأصعدة الثقافية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية وغيرها، وضرورة أن تكون أسرة المعاق قادرين على إتاحة المجال لأطفالهم من خلال الاستماع إليهم وتحفيزهم وتشجيعهم وأن يكونوا لخطواتهم داعمين ولعثراتهم مصححين وعليهم أن يعززوا مبادراتهم مهما كانت بسيطة لأنهم أن شجعوها فسيمكنهم مستقبلاً من تطويرها حتى تصبح انجازاً يكبر مع الأيام فعليهم الصبر والرعاية الكاملة بدون كلل أو ملل من أجل بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية فهم أمانة في أعناقنا مؤكدةً أن أي عمل لا ينجح إلا بأهله الذين يريدون الاستفادة والتطوير.

وكانت وزارة الشباب أعلنت يوم 19 مارس الماضي عن مشاركة 45 مبادرة مجتمعية في المرحلة الأولي من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 85 شابًا وشابة من 13 محافظة ، بواقع 8 محافظات لــ" صعيد مصر" [ الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ] و 5 محافظات حدودية [الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء].

وتشمل قائمة المبادرات المشاركة والمقبولة بالمرحلة الأولي : ( " شباب يبادر " ؛ "بريق أمل " ؛ " لقمة هنية أو خبزنا يستحق فرصة ثانية " ؛ " تغذية مستدامة "؛ " كورنيش بلا مخلفات " ؛ " سند " ؛ " طريق مضئ لطفلي " ؛ "سعف وخوص " ؛ "محاربون صغار " ؛ " فرع النيل " ؛ " أناقتي رغم إعاقتي " ؛ " عفية " ؛ " سأكون " ؛ " دوائر السلام " ؛ " انت انا " ؛ " راقي باحترامي " ؛ " أحفاد حورس " ؛ "سيناوي مصر " ؛ " الموهوبون المبدعون " ؛ " عيلة كريمة " ؛ "حياة أفضل " ؛ " جدد أمل " ؛ " زواج أمن ومستقبل مشرق " ؛ " كامبيون الحب والجمال " ؛ " الطاقة النووية والسلام " ؛ " معًا من أجل الغذاء " ؛ " الفرحة المكتمله " ؛ " شباب في مواجهة الأزمات " ؛ " لسانك سكر " ؛ " هنعلمهم يشتغلوا " ؛ بأيدينا نصنع غذائنا " ؛ " تگنو سليم " ؛ " مودة ورحمة " ؛ "افهم اختلافي " ؛ " اشعال الوعي " ؛ " بصمة فتاة " ؛ " رحلة " ؛" سلوك " ؛ " إنشاء وحدة بارلمبية بمراكز شباب الصعيد " ؛ " إلعبها صح " ؛ " مختلف " ؛ " بلاش تحرقه واستفاد أنت والمجتمع بيه " ؛ " ترعاهم فيبدعون " ؛ كنوز خفية ") ، حيث من المقرر بدء التنفيذ الفعلي للمبادرات في الأول من إبريل المُقبل داخل المحافظات سالفة الذكر .

تجدر الإشارة إلي أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة في النُسخ الثلاث الماضية من البرنامج مما يضاعف المسؤولية لمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية ، حيث استهدفت النسخ الــ 3 الماضية مشاركة 109566 ألف مشارك /ة بواقع إيجابي نحو تنفيذ 60 مبادرة مجتمعية وتكريم أفضل 10 مبادرات رائدة وحصول الفائزين علي جوائز مالية قيمة.

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احدى المتدربات على تعبئة التمور بالخارجة

تاهيل المكفوفين للعمل بمجال تعبئة التمور

تدريب المكفوفين بالخارجة على تعبئة التمور (1)

تدريب المكفوفين بالخارجة على تعبئة التمور (2)

تدريب المكفوفين بالخارجة على تعبئة التمور (3)

تعبئة التمور بمبدارة ترعاهم فيبدعون بالخارجة

تعبئة تمور بمبادرؤة ترعاهم فيبدعون بالوادي الجديد

تفاصيل مبادرة ترعاهم فيبدعون بمكتبة منصر العامة بالوادي الجديد (1)

تفاصيل مبادرة ترعاهم فيبدعون بمكتبة منصر العامة بالوادي الجديد (2)

تفاصيل مبادرة ترعاهم فيبدعون بمكتبة منصر العامة بالوادي الجديد (3)

تفاصيل مبادرة ترعاهم فيبدعون بمكتبة منصر العامة بالوادي الجديد (4)

تفاصيل مبادرة ترعاهم فيبدعون بمكتبة منصر العامة بالوادي الجديد (5)

جانب من مبادرة ترعاهم فيبدعون بالوادي الجديد (1)

جانب من مبادرة ترعاهم فيبدعون بالوادي الجديد (2)

ختام فعاليات مبادرة تراعهم فيبدعون

ختام مبادرة ترعاهم فيبدعون بالوادي الجديد

مبادرة ترعاهم فيبدعون بالخارجة

مدرب معتمد على تعبئة التمور بمكبتة مصر العامة

مدير مكتبة مصر العامة بالخارجة في مبادرة ترعاهم فيبدعون