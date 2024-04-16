حبس عاطل وتاجر خردة لسرقة موقع تحت الإنشاء في مدينة نصر

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل وتاجر خردة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة موقع تحت الإنشاء بمدينة نصر.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.. وبحوزته (6 قطع كابل كهرباء - لفافة نحاس- 2 لفافة شريط ألومنيوم- لفافة عازل كاوتش- منشار معدنى) وأقر بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة بإستخدام المنشار المعدنى المضبوط بحوزته من موقع تحت الإنشاء وأنه فى سبيله للتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وتم ضبطه.