انطلاق فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في أبوظبي

انطلقت فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، اليوم الثلاثاء، فى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وتهدف القمة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تعزيز الابتكار والتفكير والاستثمار المستمر لتحقيق التحول العالمي نحو اعتماد الطاقة النظيفة والتركيز على وضع خطط لبناء مستقبل مستدام، من خلال جذب المستثمرين ومزودي الحلول المتقدمة في قطاع الطاقة.

وتُعد القمة العالمية لطاقة المستقبل، من أبرز الفعاليات في مجالات طاقة المستقبل والاستدامة، حيث تستقطب ما يزيد عن 30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ويمتد دور القمة ليشمل تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتوحيد جهود قادة القطاع وصنّاع السياسات والشركات الناشئة للعمل يداً بيد من أجل مستقبل أكثر نظافةً للبيئة.