بتروجيت يهزم راية بثلاثية ويصعد رسميًّا للدورى الممتاز

حقق فريق بتروجيت الفوز على فريق راية بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت بالجمع الخامس .

وضمن فريق بتروجيت الصعود رسمياً لدورى الأضواء والشهرة بعدما رفع رصيده الى 57 نقطة.

واحتفل لاعبو الفريق البترولي مع اسرهم عقب نهاية اللقاء، وحملوا السيد عيد المدير للفريق على الأعناق اعترافاً من اللاعبين بدور المدير الفنى طوال الموسم.

وأحرز أهداف اللقاء، حامد حمدان وسامح إبراهيم في الدقيقتين 8 و23، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل البديل أحمد الصعيدي هدف بتروجت الثالث.